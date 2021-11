Marvel, Henry Cavill già oltre Superman? 'Voglio essere Capitan Bretagna'

Il futuro di Henry Cavill come Superman è quanto mai incerto nonostante alcuni fan lo vorrebbero di nuovo nel ruolo dopo il successo di Justice League di Zack Snyder, ma la star di The Witcher ha sorprendentemente aperto alla possibilità di interpretare il supereroe Marvel Capitan Bretagna.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, all'attore è stato chiesto quale personaggio Marvel sarebbe interessato ad interpretare se dovesse passare dalla squadra del DCEU a quella del MCU, e la risposta è stata molto diretta: “Non dirò mai un personaggio Marvel che è già stato interpretato da qualcun altro, perché credo che tutti stiano facendo un lavoro fantastico in quella saga. Tuttavia anche io ho internet e quindi ho letto il parere dei fan e le varie voci che mi vorrebbero come Capitan Bretagna. Posso dire che sarebbe molto divertente interpretare una versione aggiornata e più moderna di quel personaggio: la Marvel è riuscita splendidamente a modernizzare Captain America, del resto, e vedo grandi potenzialità in quel personaggio. Soprattutto perché, da inglese, amo recitare nella mia lingua!"

Curiosamente, in un'intervista di qualche giorno fa la regista di Eternals Chloe Zhao ha rivelato che il Superman di Zack Snyder ha ispirato Ikaris, uno dei membri di punta del gruppo degli Eterni interpretato da Richard Madden.

Ma vi chiediamo: come vedreste Henry Cavill nei panni di Capitan Bretagna? Secondo voi sarebbe un 'acquisto' giusto da parte dei Marvel Studios? Ditecelo nella sezione dei commenti.