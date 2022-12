Marvel, che fine ha fatto Helen Cho? Le teorie dei fan su Reddit

Il Marvel Cinematic Universe è (inevitabilmente, d'altronde) un vero e proprio andirivieni di personaggi: per qualcuno destinato a restare c'è dunque qualcuno che fa la sua comparsa per poi sparire nel nulla, proprio come quella Helen Cho vista in Avengers: Age of Ultron e poi definitivamente scomparsa dai radar.

Mentre si parla del prossimo esordio di Michael Gandolfini nell'MCU, dunque, i fan cominciano a chiedersi che fine abbia fatto il personaggio che avrebbe potuto portare all'introduzione del ben più noto figlio Amadeus Cho: possibile che di lei non si sia davvero saputo più nulla dopo averla vista addirittura partecipare a una festa privata in compagnia degli Avengers al completo?

Su Reddit, comunque, qualcuno ha cominciato ad ipotizzare delle risposte più o meno plausibili alla domanda di cui sopra: "Probabilmente l'esser quasi stata uccisa a quella festa e poi da Ultron le ha fatto avere qualche ripensamento sulle sue amicizie" scrive un utente, mentre qualcun altro prova invece a teorizzare un possibile ritorno in scena della famiglia Cho: "Amadeus Cho è strettamente connesso a Ercole, possibile quindi che suo figlio finisca per essere l'amico di Ercole in un film? Muscoli e cervello".

E voi, cosa ne pensate? Avete teorie plausibili sulla desaparecida Helen Cho? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di personaggi che hanno lasciato il franchise, intanto, ecco cosa manca a Robert Downey Jr. dell'MCU.