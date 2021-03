Marvel, Gwyneth Paltrow vorrebbe tornare ancora nei panni di Pepper Potts

Con l'uscita di scena definitiva di Tony Stark e quindi di Iron Man alla fine di Avengers: Endgame, in molti si sono chiesti se avremmo mai rivisto Pepper Potts in uno dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe. Con tutta probabilità vedremo nel futuro dello studio la figlia di Stark, ma per quel che riguarda Pepper tutto rimane nebuloso.

A cercare di rispondere a questa domanda ci ha pensato la diretta interessata, ovvero Gwyneth Paltrow, interprete di Pepper Potts fin dal primo capitolo del Marvel Cinematic Universe, ovvero Iron Man (2008). L'attrice ha infatti dichiarato nel corso di un'intervista a PEOPLE che se dipendesse da lei tornerebbe in un battibaleno ad interpretare il personaggio.

"Penso che se si trattasse di un ruolo piccolo da poter girare in uno o due giorni sarei apertissima al farlo".

L'attrice Premio Oscar ultimamente ha fatto parlare di sé più per le sue attività collaterali che per il suo impegno al cinema, come ad esempio le mitiche candele al gusto della sua vagina. Proprio una di queste candele sarebbe esplosa provocando molte fiamme e spargendo pezzi ovunque. "Non ho mai visto niente di simile. L'intera cosa era in fiamme ed era troppo calda per essere toccata. C'era un inferno nella stanza... Alla fine l'abbiamo tenuta sotto controllo e l'abbiamo buttata fuori dalla porta principale. Potrebbe aver bruciato casa. Al momento era spaventosa, ma è divertente guardare indietro e constatare che la 'candela alla vagina' è esplosa nel mio soggiorno", ha dichiarato la donna che ha assistito all'incidente.

Mesi fa Gwyneth Paltrow ha iniziato a consigliare anche dei vibratori mentre a Capodanno Paltrow ha presentato ai follower il suo outfit.