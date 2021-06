Marvel, i Guardiani della Galassia copiano gli Eterni in questo stupendo fan poster!

Il trailer degli Eterni è ancora freschissimo nella mente degli appassionati e dei fan della Marvel e dovremo aspettare ancora un po' prima di vedere dell'altro dato che il film di Chloe Zhao è fissato per un'uscita a novembre quando prima arriveranno al cinema altri due prodotti dei Marvel Studios. Intanto, ecco gli omaggi di un fan.

Il poster ufficiale degli Eterni è arrivato nello stesso giorno in cui Marvel ha diffuso il primo trailer degli Eterni, che in pochissimo tempo ha già infranto il record di visualizzazioni, dato che ci mostra quanto i fan dello studio stiano attendendo con impazienza il film di Chloe Zhao, alla prima esperienza con un film a grande budget a disposizione dopo il doppio Oscar ottenuto con Nomadland (regia e sceneggiatura non originale).

Un fan ha quindi deciso di omaggiare il film e anche i Guardiani della Galassia, mettendo proprio questi ultimi al posto dei protagonisti degli Eterni, con Peter Quill e i compagni che adesso si ritrovano insieme ad ammirare l'astronave Milano. Il paragone tra i due team di supereroi non è affatto campato per aria, in quanto gli Eterni si propone di introdurre al cinema un nuovo team dalla portata cosmica, anche se il primo film che li riguarda dovrebbe essere ambientato principalmente sulla Terra. Proprio come nel caso dei Guardiani, anche degli Eterni sappiamo pochissimo e anche tra gli appassionati di fumetti il loro nome non è uno dei più famosi.

Stando a quanto vediamo nel trailer, gli Eterni sarebbero infatti i diretti responsabili delle prime spinte evolutive dell'essere umano, con i nostri eroi che avrebbero poi lasciato che la storia e le capacità degli umani facessero il loro corso prima di intervenire nuovamente nelle vicende dei terrestri per motivi che, presumibilmente, scopriremo soltanto una volta in sala.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà in sala nel 2023.