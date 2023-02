Marvel, finalmente grossissime novità per Shang-Chi 2 ed Eternals 2: stanno arrivando?

Non è ancora dato sapere quando uscirà Shang Chi 2 né in quale Fase del MCU i fan potranno tornare nuovamente nella saga di Eternals, ma a quanto pare in queste ore qualcosa ha iniziato a muoversi dietro le quinte dei Marvel Studios.

L'affidabile insider del settore KC Walsh ha infatti rivelato sui social media che sia Shang-Chi 2 che Eternals 2 sono stati aggiunti al calendario di produzione interno dei Marvel Studios: il termine 'interno' specifica che - ovviamente - non si tratta di un calendario pronto per essere diffuso al pubblico, quindi la casa di produzione di Kevin Feige non è ancora evidentemente pronta a condividere le date di uscita dei due progetti, ma si tratta certamente di notizie incoraggianti per i fan.

Specialmente per Eternals dato che, se per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli l'arrivo di un sequel era già stato ampiamente confermato in via ufficiale, i rapporti sul futuro della saga degli Eterni in questi mesi sono stati a dir poco contraddittori: il film di Chloe Zhao, che non ha riscosso molto successo né con la critica né con il pubblico in termini di box office, ha avuto maggior fortuna dopo il suo approdo sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus, e a quanto pare i Marvel Studios sarebbero pronti a proseguire la narrazione cosmica iniziata nel 2021 (e lasciata in sospeso da ben due scene post-credit molto aperte).

