Marvel, grossi aggiornamenti su Spider-Man 4 e Avengers 5...ma non vi piaceranno

Dopo le ultime indiscrezioni sulla trama di Spider-Man 4 e i leak sul futuro del MCU, in queste ore sono emerse grosse novità per Peter Parker e gli Avengers.

In particolare, secondo il famoso insider Daniel Richtman, le riprese di Avengers 5 avrebbero dovuto iniziare a marzo 2024, ma con tutto ciò che è successo dietro le quinte - dal cambio di sceneggiatore al licenziamento di Jonathan Majors, interprete di Kang, con i nuovi piani che dovrebbero 'trasformare' Avengers: The Kang Dynasty in Avengers: Secret Wars: Parte 1 - è previsto che saranno rinviate e inizieranno verso la fine del prossimo anno.

Per quanto riguarda Spider-Man 4, invece, lo scooper - che fino a poco tempo fa aveva sempre sostenuto che il film con Tom Holland e Zendaya sarebbe uscito nell'estate del 2025 - ora ha cambiato versione, rivelando che secondo le sue fonti adesso le riprese di Spider-Man 4 non inizieranno prima del 2025: secondo gli ultimi aggiornamenti ufficiali, arrivati da Tom Holland, la sceneggiatura del film è in corso di lavorazione, dunque le fonti di Richtman potrebbero essere nel giusto, soprattutto se Spider-Man 4 sarà davvero legato a Daredevil: Born Again - anche questo titolo, del resto, è stato rinviato e ora è atteso per il 2025.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate con noi.