Marvel: grosse novità sul futuro della saga, da X-23 all'adamantio

Oltre alle ultime voci di corridoio sul ritorno di Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars, film che potrebbe unirlo per la prima volta a Robert Downey Jr e a Tobey Maguire, in queste ore diversi insider hanno svelato nuove anticipazioni per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Ad esempio, l'account @ScarletWitchUpd afferma di aver visto un CV che confermerebbe le voci secondo cui la star di Logan Dafne Keen tornerà come X-23 adulta in Deadpool & Wolverine, l'unico film dei Marvel Studios in uscita nel 2024, più nello specifico a luglio prossimo: si era già parlato in passato del possibile ritorno della giovane protagonista di Logan nel nuovo film MCU con Hugh Jackman, ma le voci continuano a circolare mentre la data d'uscita si avvicina sempre più.

Inoltre, anche il più noto e affidabile insider Daniel Richtman ha riferito nuove informazioni su due film Marvel in uscita, vale a dire Captain America: Brave New World e Thunderbolts, entrambi in arrivo nel 2025: lo scooper riferisce che quest'ultimo è in fase di riprese ma che per le prime foto dal set bisognerà aspettare ancora un po', soprattutto i fan che non vedono l'ora di dare un'occhiata al nuovo supereroe Sentry, mentre per quanto riguarda il ritorno di Sam Wilson si prevede la trama ruoterà intorno a depositi di Adamantio e a Tiamut, la cosiddetta Isola Celestiale che si è creata alla fine di Eternals: in casa Marvel l'Adamantio, come saprete, è la lega metallica che ricopre lo scheletro di Wolverine.

Per altre letture sul MCU, scoprite 5 finali alternativi scartati dalla Marvel che avrebbero cambiato notevolmente il corso della saga.