Marvel, che gran confusione: ma esattamente di cosa è dea la dea Lady Sif di Thor?

Thor Love & Thunder sta facendo molto parlare di sé per il ruolo di Christian Bale, che esordirà nel MCU nei panni del temibile Gorr il macellatore di dei, e ovviamente anche per il ritorno di Natalie Portman come Jane Foster.

Ma nel film di Taika Waititi ci sarà anche un altro grande nome, ovvero la Lady Sif di Jaimie Alexander, che tornerà nei panni del personaggio dopo averla interpretata in Thor, Thor: Dark World e Agents of SHIELD e aver saltato - proprio come Natalie Portman - gli eventi di Thor: Ragnarok (prima di un recente cameo in Loki). Tuttavia, oltre alla mancata convocazione nel film precedente, c'è anche un altro, ben più grave torto che il MCU ha fatto a Lady Sif.

Alzi la mano, infatti, chi ha capito di che cosa è dea la Sif di Thor nel MCU: non tutti sanno infatti che il personaggio ritratto al cinema differisce in molti modi non solo da quello dei fumetti, ma anche da quello classico della mitologia norrena. Solitamente la Lady Sif del MCU viene definita una dea guerriera, ma il suo character-poster personalizzato nel primo film di Thor la descriveva addirittura come "Dea della guerra". Una definizione importante e colma di aspettative, che però nei film non vengono mai rispettate né tanto meno affrontate: anzi il suo stesso stato divino è spesso messo in discussione. Le cose poi si confondono ulteriormente dato che il vero dio della guerra nella mitologia norrena è Tyr, mentre Sif è la dea della fertilità.

Inoltre, sempre nella mitologia originale Sif è la moglie di Thor, una caratteristica recuperata dai fumetti Marvel ma totalmente ignorata dal MCU, che si è concentrato - a fasi alterne - sulla relazione tra Thor e Jane Foster. Nella mitologia Sif è anche la madre della figlia di Thor, Thrud, e - siccome alle mitologie piace sempre esagerare - anche la madre di Ullr, dio del tiro con l'arco e della caccia nato da un padre senza nome.

Secondo voi Taika Waititi incorporerà nuovi elementi della mitologia norrena in Thor Love & Thunder? E il film approfondirà maggiormente Lady Sif? Ditecelo nei commenti.