Marvel, Giancarlo Esposito è il Professor X del MCU in questa splendida fan art!

Una nuova e suggestiva fan art ha immaginato come sarebbe Giancarlo Esposito nel ruolo di Charles Xavier alias Professor X nel Marvel Cinematic Universe. Finora il ruolo è stato sempre interpretato da Patrick Stewart, che dal primo X-Men (2000) lo ha ritratto per sette volte in totale, l'ultima in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Come si legge nel post, la fan art vuole celebrare X-Men: The Animated Series. Dopo il successo di What If...? su Disney+, i Marvel Studios stanno espandendo il loro dipartimento di animazione e un rilancio di X-Men '97 è in arrivo sul servizio di streaming nel 2023. Anche se lo show non è canonico all'interno del MCU, l'iconica sigla della serie è stata utilizzata in Multiverse of Madness e nel recente finale di Ms. Marvel.

Da quando è salito alla ribalta con il ruolo di Gus Fring di Breaking Bad, Esposito è diventato uno dei cattivi preferiti di Hollywood, interpretando antagonisti in The Mandalorian e The Boys. Sebbene i fan abbiano a lungo chiesto che entrasse nel MCU come nuovo villain, ad esempio come il Dottor Destino del reboot dei Fantastici 4 o il Magneto degli X-Men, non è difficile immaginare Esposito nei panni di un eroe come nel caso del Professor X. Al momento, tutti questi rumor vanno presi con le pinze in quanto non c'è nulla di ufficiale.

C'è da dire che l'attore non sfigura affatto nei panni del mentore degli X-Men e potrebbe rivelarsi una scelta tutt'altro che banale per un futuro ingresso degli X-Men e del mondo dei mutanti nell'Universo Cinematografico Marvel. Non resta che attendere il prossimo panel Marvel al Comic-Con di San Diego; i Marvel Studios torneranno infatti al Comic-Con dopo diversi anni di assenza, probabilmente per anticipare i loro prossimi film in arrivo.