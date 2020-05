Marvel, George Clooney rifiutò il ruolo di Nick Fury perché troppo violento

La questione del cambio di etnia dei personaggi è stata affrontata spesso e volentieri in ambiente Marvel, ma va detto che in alcuni casi le polemiche sono state spente sul nascere: chi penserebbe mai oggi, ad esempio, di contestare il Nick Fury di Samuel L. Jackson?

La star di Pulp Fiction, pur non somigliando per niente alla sua controparte cartacea, si è calata perfettamente nel ruolo del fondatore dello SHIELD, diventando sin dal primo momento uno dei personaggi più amati dalla fanbase.

Eppure pare che Jackson non fosse la prima scelta: prima di lui, infatti, per il ruolo di Nick Fury era stato interpellato George Clooney! Eh sì, l'attore di Ocean's Eleven sarebbe stato probabilmente in qualche modo più fedele nell'aspetto al Fury cartaceo, ma a quanto pare proprio dai fumetti vennero fuori le ragioni del rifiuto.

Clooney, infatti, nel documentarsi sul personaggio che avrebbe dovuto interpretare si trovò davanti a scene da lui ritenute troppo violente (in particolare la star fu scioccata da una scena in cui Fury strangolava un nemico con gli intestini di quest'ultimo) e decise quindi di non essere la persona più adatta per quel ruolo.

Scene così violente, alla fine, nel Marvel Cinematic Universe non ne abbiamo viste: di contro, però, il rifiuto di Clooney ci ha regalato uno dei ruoli più iconici della carriera di Jackson. Mica male in fondo, non trovate?