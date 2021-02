Marvel, quale Galassia difendono i Guardiani di James Gunn? Risponde il regista

Fin dalla loro prima comparsa sul grande schermo e per chi non li avesse mai conosciuti prima i Guardiani della Galassia sono stati una piacevole sorpresa per il pubblico cinematografico, soprattutto grazie alle doti registiche di James Gunn e alla simpatia di un cast molto eterogeneo. Ma quale Galassia difendono i personaggi Marvel?

Lo stesso James Gunn ha risposto a questo quesito che finora in pochi si erano chiesti. Il regista ha rivelato infatti su Twitter che i Guardiani difendono la Galassia di Andromeda. Un fa, infatti, aveva domandato al regista se Quill e i suoi compagni di scorribande fossero i difensori della galassia di turno di volta in volta nelle loro avventure, ma Gunn ha risposto: "Normalmente, Andromeda".

Alla domanda di un altro fan se avesse sempre saputo che Gamora sarebbe morta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War o se questo fosse al di là del suo controllo, Gunn ha continuato: "Di sicuro non lo avevo pianificato. Per questo non è nella mia lista. Sono stato consultato prima che fosse deciso quindi non era nemmeno al di là del mio controllo. Forse è la mia scena preferita di Infinity War".

Gunn inizierà le riprese principali del terzo film della saga dei Guardiani della Galassia nel Regno Unito nella seconda metà del 2021. Non è ancora noto cosa abbia pianificato Gunn per la trama di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma in precedenza il regista aveva rivelato che il film avrebbe approfondito il tragico passato di Rocket Raccoon.

Gunn ha rivelato questo dettaglio durante il Quarantine Watch Party di ComicBook lo scorso anno: "Dirò solo che Rocket è una parte importante di ciò che accadrà nel prossimo film, e molte di queste cose (come le cicatrici che stiamo per vedere sulla sua schiena in questa scena) fanno parte di ciò che ho pianificato per il personaggio sin dall'inizio" disse Gunn all'epoca.