Marvel, Galactus e Silver Surfer affrontano gli Avengers nella nuova fan-art

Dopo l'epica sconfitta di Thanos la domanda che immediatamente tanti fan Marvel hanno cominciato a porsi è stata una: chi sarà il prossimo villain del Marvel Cinematic Universe? Le risposte possibili sono tante, e gli indizi a disposizione ancora troppo pochi.

Marvel, d'altronde, sa bene come creare hype: lo stesso Thanos non è apparso finché l'MCU non avesse ingranato, rendendo chiara solo dopo alcuni film l'identità di quello che sarebbe stato il villain del blocco che comprende le prime tre Fasi dell'universo degli Avengers.

Sconfitto il Titano Pazzo c'è dunque un posto vacante per un bel po' di pretendenti: un nome che ai fan sembra piacere parecchio è però quello di Galactus. Il Divoratore di Mondi è un personaggio che in tanti sperano di vedere sul grande schermo prima o dopo, e in effetti porterebbe avanti con coerenza quella che sembra la direzione sempre più "spaziale" che l'MCU pare dover prendere.

Qualcuno si è dunque portato avanti con il lavoro, e in una fan-art ha immaginato Galactus in compagnia di Silver Surfer (altra attesissima potenziale new entry) pronto a dare battaglia agli Avengers orfani di Captain America e Iron Man. Cosa ne pensate? Vi convincerebbe Galactus come villain della Fase 4 o preferireste puntare ad altro? Secondo alcuni rumor, intanto, Hercules potrebbe essere in arrivo nel Marvel Cinematic Universe; vediamo, invece, chi potrebbe essere la leader di una divisione femminile degli Avengers.