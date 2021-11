Marvel, Gael Garcia Bernal sarà Licantropus nello speciale di Halloween per Disney+!

Il Marvel Cinematic Universe continua ad accogliere nuovi interpreti e nuovi protagonisti: mentre Ikaris e gli altri Eterni fanno il loro esordio sul grande schermo, dunque, Disney comincia già a progettare le mosse per il prossimo anno, tra cui uno speciale di Halloween che sembra avere in serbo per i fan un bel po' di sorprese.

Mentre si fanno sempre più insistenti i rumor sull'arrivo degli X Men nell'MCU, dunque, gli Studios sganciano una bomba assolutamente inaspettata: lo speciale di Halloween previsto per il 2022 su Disney+ sarà infatti incentrato sui Licantropi ed avrà come protagonista una star che già in passato ha orbitato dalle parti della casa di Topolino.

Stiamo parlando di Gael Garcia Bernal, che nello speciale in arrivo il prossimo anno sulla nota piattaforma streaming darà volto a Licantropus, aka Jack Russell, personaggio dei fumetti alla sua prima apparizione in una produzione live action. Bernal, dicevamo, è già noto ai fan Disney per aver prestato la voce a Hector Rivera nell'acclamatissimo film d'animazione Coco, ma il suo nome è legato anche a produzioni come Old di M. Night Shyamalan e Amores Perros di Alejandro Gonzalez Inarritu.

Tutti i dettagli sullo speciale sono attualmente da ritenersi top secret: tutto ciò che sappiamo è che la produzione dovrebbe prendere il via a inizio 2022. Halloween a parte, intanto, alcune voci parlano della possibilità di vedere Jim Carrey nel ruolo di MODOK nel futuro del franchise.