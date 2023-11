Marvel, quale futuro per Captain Marvel nella Saga del Multiverso? Parla Brie Larson

Ora che The Marvels convince critica e pubblico, in molti si chiedono quale sarà il futuro di Captain Marvel nella Saga del Multiverso; da parte sua, Brie Larson (interprete del personaggio) è molto fiduciosa.

Alla domanda sulle prossime apparizioni di Carol Danvers, così ha risposto l'attrice: "Sì, c'è qualcosa. C'è qualcosa che vorrei assolutamente dire, ma non lo farò".

Basti pensare alle numerose sfaccettature della controparte narrativa, perfette per essere approfondite. "C'è ancora così tanto, dentro Carol" ha continuato. "Far parte di questa squadra l'ha cambiata, è diventata più aperta – e in un modo che ho davvero amato". In altre parole, "non tutta la responsabilità doveva ricadere su di lei. Ecco perché c'è ancora moltissimo materiale sui cui lavorare: stiamo parlando di un personaggio fantastico, che continuerà ancora a crescere. E io, in quanto attrice, faccio lo stesso di conseguenza".

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è il trentatreesimo film del MCU e vede il personaggio interpretato da Brie Larson in compagnia di Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani). Le tre, infatti, si ritrovano inspiegabilmente legate quando attivano i poteri, e spetterà a ciascuna di loro investigare sule ragioni della dinamica. In sala dall'8 novembre 2023 in Italia, il film ha esordito con 109 milioni di dollari nei primi cinque giorni, diventando il peggior esordio del MCU; nonostante le critiche, molte persone avvalorano la posizione opposta.

Ma il film merita davvero tanto disprezzo? Per scoprirlo, non perdetevi la nostra recensione di The Marvels, un progetto senza ansia da prestazione che sa ritagliarsi il proprio spazio.