Marvel, i Funko Pop anticipano la presenza di SPOILER in Shang-Chi!

Con le date dei nuovi film del Marvel Cinematic Universe che sembrano ormai essere definitive, è ormai solo questione di tempo prima di assistere al primo trailer ufficiale di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings. Nel frattempo, però, possiamo consolarci con un leak dei Funko Pop dedicati al film.

Come potete vedere in calce alla news, la linea di figure offre un nuovo sguardo a personaggi come lo stesso Shang-Chi (Simu Liu), Wenwu/Il Mandarino (Tony Leung), Xialing (Meng’er Zhang), Jiang Li (Fala Chen), Katy (Awkwafina), (Florian Munteanu) e Death Dealer, ma la cosa che più salta all'occhio è la presenza di un drago chiamato "Il grande protettore": che si tratti della versione cinematografica di Fin Fang Foom?

Per chi non lo sapesse, Fin Fang Foom è un alieno mutaforme del mondo di Kakaranthara con le sembianze di un drago antropomorfo che, nei fumetti Marvel, viene sfruttato dal Mandarino per il suo piano di conquista della Cina. Tuttavia il personaggio originale viene solitamente raffigurato con la pelle verde, mentre il drago presente nei Funko sfoggia i colori bianco e rosso.

L'uscita di Shang-Chi è fissata al prossimo 3 settembre 2021. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una versione rivisitata del personaggio nel film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi ricordiamo che i Marvel Studios hanno confermato l'arrivo di Black Widow a luglio nelle sale e su Disney+.