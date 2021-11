Marvel, il nuovo Funko Pop 5-pack dedicato a Captain America è imperdibile

L’iniziativa Amazon Marvel Year of the Shield si arricchisce di un’altra grande aggiunta nell’anno in cui si festeggiano le 80 candeline di Capitan America. Infatti, una serie di Funko Pop esclusive sono state lanciate da febbraio e l’ultima uscita si preannuncia davvero imperdibile per i fan di Steve Rogers.

Mentre Captain America 4 è ormai ufficiale, nessuno è pronto a voltare pagina e a dimenticarsi di Steve Rogers, la serie di figure da collezione esclusive celebra gli eroi "che brandiscono scudi per proteggere gli innocenti dai cattivi, sia che appaiano nei fumetti, nei film o in entrambi". Tra le esclusive precedenti abbiamo visto Winter Soldier, Red Guardian e Capitan America Sam Wilson ma ora l’ultima uscita su Amazon è interamente dedicata a Rogers ed è composta da un pack di 5 Funko Pop chiamato Captain America: Through the Ages, potete vedere le immagini dell’incredibile pack nella galleria in calce alla notizia.



Il set include cinque diverse versioni di Steve Rogers basate sul suo aspetto nel corso degli anni. Lo vediamo con cinque costumi diversi, anche lo scudo cambia forma e una figura da collezione mostra Steve a volto scoperto. I preordini sono già disponibili su Amazon al prezzo di $ 59,99 dollari con una data di uscita fissata per l'8 febbraio. Come per gli altri Funko Pop Marvel Year of the Shield, questo speciale pack è un'esclusiva di Amazon e probabilmente si esaurirà rapidamente perché è un pezzo da collezione che i fan non si lasceranno scappare facilmente. Voi che cosa ne pensate, vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!



