Marvel, un fumetto di Spider-Man ha rubato una delle frasi più famose dell'MCU

Il confronto tra film del Marvel Cinematic Universe e fumetti da cui questi traggono ispirazione è un'operazione quasi istintiva per un fan: sebbene l'attenzione sia solitamente rivolta al capire in che modo una tale scena o una tale frase di un fumetto sia stata ripresa in un film, però, accade talvolta anche il contrario.

Già, perché il Marvel Cinematic Universe risplende ormai di luce propria e, con tutti i propri pregi e difetti, è ormai un prodotto in larga parte indipendente dalla propria controparte cartacea che, a questo punto, può a sua volta guardare ai film targati Disney come fonte d'ispirazione.

È il caso di un recente numero di Spider-Man, in cui vediamo uno dei personaggi in scena riprendere una delle frasi più famose di Captain America. Durante un combattimento, infatti, vediamo Boomerang giungere in soccorso del nostro Peter Parker presentandosi con uno: "Spidey, alla tua sinistra!" che richiama in maniera abbastanza palese la frase sentita prima in Captain America: The Winter Soldier e poi nell'indimenticabile sequenza del ritorno dei caduti in Avengers: Endgame.

Vi vengono in mente altre occasioni in cui i fumetti Marvel potrebbero aver citato i loro parenti di casa sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti!