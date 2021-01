Marvel, dal fumetto al cinema: tutti i momenti che hanno ispirato la Fase 3 in un video

Dopo un anno di pausa forzato dalla pandemia di coronavirus che ha condizionato il 2020, i Marvel Studios hanno inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe con l'esordio di WandaVision su Disney+, ma è sempre bello guardarsi indietro. Come fa un recente video super cut che riunisce tutte i momenti iconici della Fase 3 e i fumetti Marvel.

Il video super cut infatti mette a confronto alcune delle più belle e iconiche tavole a fumetti della Marvel che sono servite come fonte di ispirazione per alcune delle sequenze più memorabili della Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel con alcune di queste sequenze messe a confronto con l'originale cartaceo. Tra queste troviamo infatti lo scontro tra Captain America e Iron Man, visto in Captain America: Civil War, Dave Bautista in Guardiani della Galassia Vol.2, l'Hulk visto in Thor: Ragnarok e così via...

Adesso, non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi di questa Fase 4 appena iniziata con i primi due episodi di WandaVision su Disney+. Il 2021 servirà principalmente al lancio delle nuove serie Marvel, dato che in successione verranno diffuse in streaming The Falcon and the Winter Soldier e Loki, per poi passare ai film per il cinema con l'arrivo di Black Widow, che potrebbe essere rinviato ancora all'autunno; sarà poi la volta de Gli Eterni e quindi di Spider-Man 3. Sono in produzione poi i sequel di Captain Marvel, Doctor Strange, Black Panther e Ant-Man, più l'aggiunta di nuovi franchise come i già menzionati Eterni, Shang-Chi e l'atteso esordio nell'MCU dei Fantastic Four.

A proposito di The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie ha rivelato: "lo show ci parlererà di chi prenderà lo scudo e chi diventerà Capitan America se Steve non tornerà".

Su queste pagine vi lasciamo alla recensione dei primi episodi di WandaVision, che tornerà su Disney+ venerdì con un nuovo episodio.