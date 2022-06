Marvel, i fratelli Russo vorrebbero un Wolverine interpretato da Chris Evans

L'introduzione del multiverso ha aperto a scenari decisamente interessanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe, con innumerevoli varianti degli eroi che già conosciamo pronte ad invadere i prossimi film del franchise: perché, allora, non immaginare un volto già noto della saga in un ruolo diverso da quello per cui è conosciuto?

Stiamo parlando, nella fattispecie, di Chris Evans: la star di Captain America si è recentemente detta disposta a riprendere il ruolo di Torcia Umana già interpretato nei vecchi film sui Fantastici 4, ma secondo i fratelli Russo sarebbe un altro l'eroe Marvel a cui il nostro indimenticato Steve Rogers potrebbe rendere giustizia.

A chi gli chiedeva in che ruolo vedrebbero bene un Chris Evans di ritorno nell'MCU, infatti, i due registi di Avengers: Endgame hanno risposto facendo il nome di Wolverine: "Evans ha una grande fisicità, è bravissimo nel controllare il suo corpo. È un attore incredibile. E non lo intendo in senso negativo, ma non è per niente come Captain America. Steve è molto tranquillo, Chris è energico, divertente e carismatico, porta sul set un sacco di energia. Mi piacerebbe tantissimo vederlo in un ruolo come Wolverine" sono state le parole di Joe Russo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un Chris Evans versione X-Men? Diteci la vostra nei commenti! Kevin Feige, intanto, ha parlato di alcuni indizi seminati sul futuro dell'MCU.