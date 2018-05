Marvel: i fratelli Russo pronti per gli X-Men e i Fantastici Quattro nell'MCU

Mentre la Twentieth Century Fox sta comunque continuando a sviluppare le pellicole ispirate ai fumetti della Marvel, i registi di Avengers: Infinity War, i fratelli Russo stanno già pensando al loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Anche se l'accordo tra Disney e Fox verrà finalizzato soltanto nell'estate del 2019, i fratelli Russo hanno espresso interesse nel poter 'giocare' anche con i personaggi che, fino ad oggi, sono stati in mano alla Twentieth Century Fox e, in particolare, gli X-Men e i Fantastici Quattro.

I due filmaker hanno spiegato di non veder l'ora di vederli entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe: "Abbiamo avuto la miglior esperienza della nostra carriera con la Marvel. Abbiamo un grande rapporto di collaborazione con loro e ci piace raccontare queste storie. Continueremo ad esserci se la storia continuerà ad interessarci. Certamente è interessante quando hai questi personaggi che erano in licenza alla Fox pronti ad apparire. E' un universo incredibilmente complesso da continuare a costruire".

I due filmaker hanno poi ribadito di come vorrebbero adattare sul grande schermo Secret Wars: "era uno dei nostri fumetti preferiti da ragazzini. Penso fosse il fumetto più importante per noi due". E questo adattamento potrebbe essere un buon veicolo per introdurre X-Men e Fantastici Quattro? "Giusto, ci piace quel che state pensando...".