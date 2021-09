Marvel, Frank Grillo spera di tornare nei panni di Crossbones in futuro

Nel corso di una sua recente ospitata al podcast The Beard and The Bald, Frank Grillo è tornato a parlare nuovamente del suo lavoro con i Marvel Studios con i quali ha dato vita al personaggio di Brock Rumolow/Crossbones, visto per l'ultima volta nel crossover campione di incassi Avengers: Endgame. L'attore ha espresso il desiderio di tornare.

Dopo aver più volte dichiarato il suo amore per Crossbones e per il suo lavoro con i Marvel Studios, Grillo ha ribadito la sua disponibilità a tornare nel ruolo nei futuri progetti cinematografici (o televisivi) dello studio: "Prima di tutto, lasciatemi dire che sono veramente grato per questo ruolo. È una specie di dimostrazione del potere della Marvel. Anche perché sono soltanto in due film. Due film di Captain America. Il pubblico tende ad associarmi a lui perché appaio sempre al suo fianco. Ma alla Marvel non l’hanno mai concepito in quel modo. E mi piace che alla fine tengano sempre una porta aperta".

Grillo ha quindi proseguito: "Impazzirei se dovessi ricevere una chiamata in cui mi viene detto: ‘Abbiamo scritto qualcosa di nuovo per Crossbones’. Mi piacerebbe interpretarlo di nuovo prima di essere troppo vecchio o troppo ridicolo per farlo. Mi piacerebbe approfondire ancora di più il personaggio, perché penso sia davvero interessante. E poi è davvero popolare tra i fan. Spero davvero che Kevin Feige, che è sempre molto attento a questo tipo di cose, trovi un modo concreto, in futuro, per riportarlo indietro".

Dopo essere apparso nei due film dedicati a Captain America, Il primo vendicatore e The Winter Soldier, il personaggio di Crossbones è poi morto nell'esplosione causata in Captain America: Civil War per poi riapparire in un cameo in Avengers: Endgame, in una scena ambientata nel passato. Per Endgame fu il figlio a convincere Frank Grillo a tornare nei panni di Crossbones.

In precedenza, invece, Frank Grillo aveva dichiarato di aver "chiuso" con i Marvel Studios.