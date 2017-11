Marvel: Fox sviluppa un film sull'Uomo Multiplo con James Franco

Dopo il primo teaser di Deadpool 2, Deadline svela che la Fox sta ufficialmente sviluppando un altro spin-off della saga cinematografica deglied incentrato sul personaggio di Jamie Madrox alias l'

Secondo il sito, James Franco è stato ingaggiato per interpretare il protagonista e, oltretutto, produrrà l'adattamento; anche Simon Kinberg sarà tra i produttori. Allan Heinberg (Wonder Woman) scriverà il film.

A quanto pare, Franco ha incontrato Kinberg per adattare al cinema il dramma The Hardy Men, ma la discussione tra i due è andata verso un'altra direzione ed il produttore ha iniziato a convincere Franco ad impersonare il mutante Uomo Multiplo in una potenziale pellicola stand-alone su di lui.

In un primo momento, Deadline aveva riportato Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman) come regista ma poi il suo nome è stato rimosso: che le trattative tra Vaughn e la Fox non siano ancora chiuse ufficialmente?