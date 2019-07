Marvel: Fox ha dovuto cedere il controllo creativo di X-Men e F4 a Kevin Feige

Al panel del San Diego Comic-Con di questo sabato appena trascorso, i Marvel Studios hanno confermato dei film su X-Men e Fantastici 4 in fase di sviluppo post-acquisizione della Fox da parte della Disney.

Adesso Deadline conferma che il controllo creativo dei personaggi che la Marvel aveva dato in licenza alla Fox in questi anni (dunque X-Men, Deadpool e Fantastici Quattro) è stato dato completamente in mano al presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

Questo report parte da un rumor che voleva Emma Watts della Fox lasciare lo studio per andare alla Paramount Pictures. Invece, sembra che la Walt Disney Pictures l'abbia convinta a restare a bordo dei due studios (Disney/Fox) con un compromesso: lei avrebbe supervisionato i sequel di Avatar, visto il suo ottimo rapporto con James Cameron, ma in cambio avrebbe dovuto cedere completamente il controllo creativo delle proprietà Marvel della Fox a Feige e i suoi Marvel Studios.

Accordo, a quanto conferma Deadline, andato in porto che avrebbe soddisfatto la Watts e, naturalmente, la Disney e lo stesso Kevin Feige.