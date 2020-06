Marvel, folle teoria trova il Coronavirus dentro Captain America: Il Primo Vendicatore

Negli ultimi giorni, gli appassionati di complottismo sull'origine del Coronavirus hanno finalmente scoperto il Marvel Cinematic Universe, ma in un modo un po' insolito: secondo il genio di queste persone, infatti, Captain America: Il Primo Vendicatore aveva previsto la pandemia del 2020.

Purtroppo, tuttavia, vorremmo chiarire le cose fin da subito, al costo di spezzare il cuore ai più creduloni fra voi: a scanso di equivoci, Captain America: Il Primo Vendicatore non ha anticipato la pandemia di Coronavirus, ma ecco perché alcuni hanno iniziato a sospettarlo.

Un critico cinematografico di nome William Mullally, che scrive per The Cutaway e che di certo renderà onore alla nostra categoria, ha scovato un cartellone pubblicitario nella scena finale del film, quella in cui Chris Evans evade dall'ospedale dello SHIELD e si ritrova nella Times Square moderna: indagando, Mullally ha scoperto che quella sequenza venne girata il 23 aprile 2011, e dopo aver perlustrato YouTube e addirittura alcune vere mappe della vera Time Square risalenti a quella stessa identica data ... non ha trovato nulla di significativo, se non l'immagine di un enorme cartellone pubblicitario visibile in un fotogramma del film. Nel cartellone c'è l'immagine di quella che alcuni appassionati di teorie del complotto avevano individuato come la rappresentazione del Coronavirus.

Ma non è il Coronavirus, sono degli spaghetti. Quindi, purtroppo, l'unica minaccia sventata da Cap nel suo primo film stand-alone rimane quella dei Nazisti e di Teschio Rosso.

Per altri approfondimenti guardate un bellissimo poster originale per Captain America: Il Primo Vendicatore; inoltre, scoprite quale nome volevano dare i genitori di Chris Evans alla star della Marvel.