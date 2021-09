Marvel, Florence Pugh: 'Sogno un crossover tra Yelena, Loki e Scarlet Witch'

Nel corso di una recente intervista promozionale Florence Pugh, la nuova star del Marvel Universe protagonista di Black Widow e dell'imminente serie tv Hawkeye, ha parlato del futuro della sua Yelena Belova e della speranza di un crossover con Loki e Scarlet Witch.

Mentre parlava con Firstpost del suo lavoro in Black Widow, a Florence Pugh è stato chiesto se c'erano altri personaggi del MCU con cui le sarebbe piaciuto interagire sullo schermo, e senza esitazioni la giovane attrice britannica ha citato Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Loki (Tom Hiddlelston): “Sono sempre stata molto incuriosita da Scarlet Witch, perché mi piace davvero tanto quanto sia bizzarra... Eppure penso che se Yelena dovesse imbattersi in qualche personaggio del MCU supponente come lei o desideroso come lei di prendere tutti a calci nel culo, allora probabilmente troverebbe Loki molto interessante perché in un certo senso si assomigliano."

Sia Florence Pugh che Elizabeth Olsen e Tom Hiddleston stanno assumendo un ruolo prominente nel futuro del MCU, sia sul grande che sul piccolo schermo: mentre la star di Lady Macbeth e Piccole Donne tornerà dal 24 novembre nella serie tv Hawkeye, Elizabeth Olsen sarà vista a marzo 2022 in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, per il quale è stato rumoreggiata anche una partecipazione di Tom Hiddleston. L'interprete di Loki, tra l'altro, tornerà prossimamente con una seconda stagione della sua acclamata serie tv stand-alone, che ha lasciato un segno indelebile sul Marvel Universe grazie alla creazione del Multiverso.

Quali sono le vostre aspettative per tutti questi progetti menzionati? Quale attendete di più? E soprattutto, secondo voi il desiderio di Florence Pugh potrà mai realizzarsi? Ditecelo nei commenti.