Marvel, Florence Pugh pagata 10 milioni di dollari per due nuovi film: Thunderbolts e...?

Il Marvel Cinematic Universe punterà molto sull'attrice candidata all'Oscar Florence Pugh e sul suo personaggio, la 'nuova Vedova Nera' Yelena Belova: dopo l'esordio in Black Widow e il debutto su Disney Plus con Hawkeye, infatti, la star a quanto pare tornerà molto presto in due diversi film.

A rivelarlo è stato in queste ore il The Hollywood Reporter, che in un nuovo pezzo di recente pubblicazione ha indicato che Florence Pugh ha firmato un contratto da 'otto cifre - vale a dire di dieci milioni di dollari - per due film in uscita: "Florence Pugh, che era già candidata all'Oscar quando è apparsa in Black Widow come Yelena Belova, riceverà un cachet da otto cifre per i suoi prossimi due film Marvel, uno dei quali sarà Thunderbolts, incentrato sui cattivi della Marvel, in uscita il 26 luglio 2024", si legge sul The Hollywood Reporter: senza voler fare i conti in tasca all'attrice britannica, il dettaglio interessante è l'inclusione di Florence Pugh in un secondo film MCU, attualmente sconosciuto.

Come saprete, infatti, Florence Pugh è stata annunciata come parte del film Thunderbolts durante la presentazione della Marvel al D23, con alcune voci di corridoio che l'hanno indicata addirittura come leader del nuovo team del MCU; tuttavia, l'altro film per il quale Florence Pugh ha firmato non è ancora stato rivelato, anche se il calendario delle nuove uscite Marvel Studios offre già tantissime possibilità al riguardo: presumendo che i Thunderbolts saranno in giro per tutta la Saga del Multiverso, allora è possibile che Florence Pugh sarà in Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars, dato che entrambi i film dovrebbero essere titoli-evento con cast d'ensemble ancora più ampi di quelli di Infinity War e Endgame.

Secondo voi dove e quando ritornerà la Yelena Belova di Florence Pugh? Ditecelo nei commenti.