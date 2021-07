Marvel: il finale di Loki porterà agli X-Men, i Fantastici 4 e al film di Secret Wars?

La seconda stagione di Loki è ufficiale, ma intanto i fan del Marvel Cinematic Universe sono conviti che la serie con Tom Hiddleston abbia introdotto i Fantastici 4 e gli X-Men dei Marvel Studios, o per lo meno posto delle basi solide per i loro nuovi film targati Disney.

Sebbene per tutto l'episodio finale di Loki l'attore Jonathan Majors interpreti un personaggio denominato solo 'Colui che rimane', è implicito che si tratti di una versione di Kang il Conquistatore, già annunciato come villain di Ant-Man and The Wasp: Quantumania: questo supercriminale, che avrà sicuramente una sostanziale rilevanza nel futuro del Marvel Cinematic Universe, è legato direttamente agli X-Men e ai Fantastici 4, e le sue azioni nella puntata della serie Disney+ potrebbero aver spalancato le porte ai due reboot cinematografici.

Le origini di Kang nei fumetti sono nebulose e incerte, ma nel corso della sua storia editoriale sono emersi forti legami con Reed Richards, leader dei Fantastici Quattro, e Victor Von Doom, alias Dottor Destino, prima nemesi della famiglia di supereroi. Alcuni ipotizzano che sia un discendente di uno di loro, con le tante questioni dei viaggi del tempo a complicare gli alberi genealogici, ma non essendoci nulla di ufficiale e chiaro nelle pagine dei fumetti l'MCU avrà molto spazio di manovra per scrivere la propria storia. Tuttavia esistono diverse versioni di Kang nei fumetti Marvel e una di queste, la prima ad apparire nei fumetti Marvel (nelle pagine di "Fantastici Quattro") era Rama-Tut, una versione di Kang che viveva e governava nell'antico Egitto e (in una scena di Loki, sullo sfondo, si può vedere la Sfinge).

Come i fan della Marvel di certo sapranno, l'Egitto ha anche importanti legami con gli X-Men dato che è qui che il primo mutante, En Sabah Nuir (aka Apocalypse) è apparso. Ma la ragione principale per cui l'arrivo di Kang il Conquistatore sembra facilitare anche quello degli X-Men e dei Fantastici Quattro è il Multiverso: con una quantità infinita di Kang al comando di infinite nuove linee temporali e con lo spettro di una guerra 'multiversale', sembrerebbe che i Marvel Studios stiano preparando il terreno per il leggendario film di Secret Wars, un ambizioso progetto del quale i fratelli Russo hanno già parlato in passato.

Voi cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.