Marvel, il film sugli Young Avengers è entrato in pre-produzione?

Dopo le ultime novità sul reboot degli X-Men e gli aggiornamenti sul futuro della Saga del Multiverso, dal dietro le quinte del Marvel Cinematic Universe in queste ore sono emerse importanti indiscrezioni anche in merito agli Young Avengers.

Come saprete se siete in pari con la narrazione del Marvel Cinematic Universe dopo l'uscita dell'ultimo film The Marvels, gli Young Avengers stanno ufficialmente arrivando e in queste ore il famoso insider Daniel Richtman ha affermato sui suoi canali social che la Marvel ha attivamente iniziato lo sviluppo di un film sugli Young Avengers: di questo aggiornamento è particolarmente importante l'accento che Richtman pone sul fatto che il progetto sarà un film, dato che in passato si era anche parlato della possibilità di una mini-serie tv per la piattaforma di streaming on demand Disney+. A quanto pare, però, Kevin Feige preferirebbe "mostrare eventi significativi per il MCU in progetti cinematografici".

Ricordiamo che, proprio alla fine del recente sequel di Captain Marvel, dopo aver aiutato Carol Danvers e Monica Rambeau a sconfiggere Dar-Benn e a prevenire un catastrofico evento Multiversale, Ms Marvel usa la tecnologia SWORD di Nick Fury per rintracciare Kate Bishop, la nuova Occhio di Falco, proponendole l'idea di creare una squadra di giovani supereroi.

