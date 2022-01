Marvel, tutti i film in uscita nel 2022: da Doctor Strange a Thor 4

Gli ultimi anni sono stati sicuramente molto importante per la Marvel, che ha fatto approdare al cinema e sugli schermi delle nostre TV un numero sempre crescente di prodotti. Adesso, mentre entriamo nel 2022, gli Studios non accennano a fermarsi: ecco i film che usciranno quest'anno (di cui siamo a conoscenza fino a questo momento).

Il primo ad arrivare sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di cui sono terminate le riprese aggiuntive da poco. La pellicola con Benedict Cumberbatch si ritroverà ad affrontare la spinosa questione del Multiverso, introdotto in Loki e ritornato in Spider-Man: No Way Home, il cui finale lascia proprio intendere che qualcosa potrebbe accadere in futuro. Il film arriverà nelle nostre sale a Maggio, e abbiamo già avuto un assaggio di ciò che potremmo aspettarci nel primo trailer di Doctor Strange 2 pubblicato dopo i titoli di coda dell'ultimo Spider-Man.

Dopo le avventure di Strange ci sarà poi l'arrivo di Thor 4, previsto per il 6 Luglio 2022. Alla regia del film torna Taika Waititi, e molti si sono chiesti se sarà l'ultima volta che vedremo Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono: tutto, fino ad ora, fa pensare di no.

Sarà poi la volta di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del celebre film del 2018, che ha subito diversi ritardi a causa dell'improvvisa dipartita di Chadwick Boseman e del covid-19. Il suo arrivo in sala, inizialmente previsto per l'estate, è stato poi rimandato all'11 Novembre 2022.

Ma prima di Black Panther, a Ottobre, dovremmo vedere un prodotto cinematografico animato targato Marvel, Spider-Man: Across the Spider-Verse Part One, che riporterà Miles Morales sui nostri schermi.

Andando verso Natale, invece, arriverà uno speciale curato da James Gunn, intitolato Guardiani della Galassia Holiday Special. Il film sarà rilevante da un punto di vista cronologico, come spiegato dallo stesso regista, e ci farà ritrovare la squadra prima dell'arrivo del terzo capitolo di Guardiani della Galassia, previsto per il 2023.

C'è, infine, il Morbius della Sony, che avremmo dovuto vedere a fine Gennaio, e che invece arriverà ad Aprile. In molti si chiedono come e se l'anti-eroe interpretato da Jared Leto si inserirà nel MCU, qualcosa che potremo comprendere fino in fondo solo quando vedremo il film.