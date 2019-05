Marvel: il film sugli Ultimates non è sul team che pensate voi...

Ieri pomeriggio vi abbiamo riportato un rumor che vuole i Marvel Studios interessati a realizzare un film sugli Ultimates. In molti hanno subito pensato, chiaramente, ad Ultimates, la controparte "Ultimate" degli Avengers.

Quindi non stiamo parlando della run a fumetti di Mark Millar che ha influenzato il Marvel Cinematic Universe, bensì del gruppo di supereroi nato più tardi, nel 2015, ad opera di Al Ewing. Questo gruppo di supereroi, gli Ultimates, affronta minacce che vanno da quelle terrestri a quelle dell'intero universo e, più recentemente, sono diventati anche nuovi araldi di Galactus.

Molti dei membri di questo gruppo sono già stati introdotti nel Marvel Cinematic Universe: sono Carol Danvers/Captain Marvel (Brie Larson), T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman) e Monica Rambeau/Spectrum, che noi abbiamo visto interpretata da Akira Akbar nel film di Captain Marvel (nel cinecomic era una versione giovanile, nel futuro dovremmo vedere la sua versione adulta). Oltre a loro del team fanno parte anche America Chavez/Miss America e Adam Bernard Brashear/Blue Marvel.

Ovviamente il progetto è in uno stato embrionale e potrebbe addirittura non vedere la luce del giorno cosi facilmente. Chiaramente la Marvel sta prendendo in considerazione numerose ipotesi, tra cui anche film e serial tv sul Multiverso.