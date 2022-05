Marvel: tutti i film e le serie in uscita dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia e tutte le sue sorprese sono in programmazione nei cinema italiani, ma la programmazione dei Marvel Studios offre già un calendario ricchissimo sul quale sono segnati tutti i prossimi appuntamenti della saga.

Quali sono i prossimi film Marvel in uscita dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia? Qui sotto vi presentiamo l'elenco completo, aggiornato dopo gli ultimi cambi di data. Naturalmente, tranne dove specificato, le date d'uscita fanno riferimento alla versione del film per il mercato nord-americano. Per i film senza una data d'uscita viene usata la dicitura TBA, acronimo di 'to be announced.

Thor Love & Thunder - 6 luglio 2022 (data d'uscita italiana)

Black Panther Wakanda Forever - 11 novembre 2022

Ant-Man & The Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 5 maggio 2023

The Marvels - 28 luglio 2023

Fantastici 4 - TBA

Blade - TBA

Deadpool 3 - TBA

Captain America 4 - TBA

Shang-Chi 2 - TBA

X-Men - TBA

Spider-Man 4 - TBA

Stesso discorso per le serie televisive in arrivo su Disney Plus, molte delle quali non hanno ancora una data d'uscita stabilita:

Ms. Marvel - 2022

She-Hulk - 2022

MCU Halloween Special - Halloween 2022 (?)

The Guardians of the Galaxy Holiday Special - dicembre 2022 (?)

Secret Invasion - TBA

Ironheart - TBA

Armor Wars - TBA

Spin-off di Black Panther - TBA

Loki 2 - TBA

Echo - TBA

Agatha: House of Harness - TBA

Spider-Man: Freshman Year - TBA

Marvel Zombies - TBA

Spin-off di Shang-Chi - TBA

Daredevil - TBA

Nova - TBA

