Marvel, tutti i film e le serie R-Rated in arrivo

Il Marvel Cinematic Universe è pronto a cambiare volto: dopo il tracollo al box office di The Marvels, la Marvel è intenzionata a esplorare altre strade, seguendo l'esempio degli altri studios.

I temi e atmosfere più cupe e meno rassicuranti dei prodotti delle altre case di produzione sono riusciti ad attirare un pubblico più vasto. I prossimi progetti della Marvel, sia per il piccolo che per il grande schermo, sembrano confermare questa volontà di entrare in questa sfera più matura. Per i fan Marvel che non vedono l'ora di seguire questa svolta, ecco una lista dei film e le serie TV R-rated firmati MCU.

Echo: dopo l'uscita del trailer a inizio novembre, l'attesa per questa serie tv è schizzata alle stelle. Con un rating vietato ai minori e suggestioni tratte dalla serie The Defenders (esplicitamente dichiarate dallo showrunner Sydney Freeland), Echo sarà il primo progetto che uscirà sotto l'etichetta Marvel Spotlight, che produrrà i prodotti con toni più realistici slegati dalla saga del Multiverso.

dopo l'uscita del trailer a inizio novembre, l'attesa per questa serie tv è schizzata alle stelle. Con un rating vietato ai minori e suggestioni tratte dalla serie The Defenders (esplicitamente dichiarate dallo showrunner Sydney Freeland), Echo sarà il primo progetto che uscirà sotto l'etichetta Marvel Spotlight, che produrrà i prodotti con toni più realistici slegati dalla saga del Multiverso. Deadpool 3: il terzo film di Deadpool non poteva non aggiudicarsi un rating vietato ai minori: la stessa regista ha dichiarato che la Disney farà un prodotto R-rated. D'altronde, come poteva essere altrimenti quando si parla di un anti-eroe sarcastico e fuori dalla righe come quello di Ryan Reynolds?

il terzo film di Deadpool non poteva non aggiudicarsi un rating vietato ai minori: la stessa regista ha dichiarato che la Disney farà un prodotto R-rated. D'altronde, come poteva essere altrimenti quando si parla di un anti-eroe sarcastico e fuori dalla righe come quello di Ryan Reynolds? Blade: Come Deadpool, anche il reboot di Blade con Mahershala Ali non sarebbe potuto esistere senza mantenere il rating della trilogia horror originaria con protagonista Wesley Snipes. Anche il regista Yann Demange ritiene il mantenimento della natura più dark del materiale originario fondamentale per il personaggio e per la creazione del suo mondo.

Come Deadpool, anche il reboot di Blade con Mahershala Ali non sarebbe potuto esistere senza mantenere il rating della trilogia horror originaria con protagonista Wesley Snipes. Anche il regista Yann Demange ritiene il mantenimento della natura più dark del materiale originario fondamentale per il personaggio e per la creazione del suo mondo. Marvel Zombies: La produzione di questa serie animata procede, seppure con tempi lentissimi: non abbiamo ancora molte notizie a riguardo, l'unica certezza è che Marvel Zombies si farà e sarà R-rated.

E Daredevil: Born Again? Qualcuno potrebbe dare per scontato un rating maturo anche per questo show: ma un informatore ha dichiarato che non fa parte del piano per la versione originale dello show.