Marvel, quanti film e serie comporranno la Fase 4? I numeri ufficiali aggiornati

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è iniziata con Black Widow, uscito il 9 Luglio 2021. Questa fase ha introdotto una novità nel MCU: serie TV prodotte dagli Studios e canoniche, che si sono andate a inserire nella continuity dei film. Ma qual è la lista aggiornata delle uscite per i prossimi due anni? Ecco una lista.

Oltre a Black Widow i film che abbiamo già visto sono stati Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ed Eternals che abbiamo raccontato nella nostra recensione. Il prossimo 17 Dicembre vedremo invece finalmente Spider-Man: No Way Home.

Il 2022 si aprirà invece con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, seguito dal nuovo Thor diretto da Taika Waititi, Love and Thunder. Uscirà anche Black Panther: Wakanda Forever. Il secondo capitolo del film sta incontrando non poche difficoltà, con i fan che chiedono un recast di un personaggio in Black Panther 2. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà.

Sarà poi la volta di The Marvels, atteso per Febbraio 2023, e di Guardiani della Galassia Vol.3, che sarà diretto dall'apprezzatissimo James Gunn, e che sarà preceduto da uno speciale per le vacanze che andrà in onda nel periodo natalizio. Ancora nel 2023 avremo Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ancora indefinite invece le date di uscita di altre due pellicole: Fantastic Four e Blade.

Per quanto riguarda le serie TV, la fase 4 sarà decisamente ricca di uscite. Dopo aver già ammirato The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki e What If...?, sono tanti gli arrivi in programma nei prossimi mesi.

Si partirà con Hawkeye, che vedremo dal 24 Novembre e che seguirà le avventure di Clint Barton e Kate Bishop. A inizio 2022 sarà invece la volta di Ms.Marvel, inizialmente prevista per fine 2021 e poi rimandata ai primi mesi del prossimo anno. Sempre nel 2022 avremo Moon Night, She-Hulk e Secret Invasion, che porteranno tante novità all'interno del MCU. Ancora da definire saranno invece le date di uscita di Iron Heart, Armos Wars e I Am Groot.

Per il momento si tratta dunque di 12 film e 12 serie TV, per un totale di 24. Un numero che potrebbe ancora crescere.