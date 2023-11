Marvel, quali film potrebbero essere fondamentali per Avengers: Secret Wars?

Di certo negli ultimi anni l'MCU non se la sta vedendo molto bene per quanto riguarda le reazioni del suo pubblico, anche i fan più appassionati stanno decisamente accusando di una generale stanchezza e qualità inferiore delle recenti produzioni degli studios. Eppure forse c'è ancora una speranza, il suo nome è Avengers: Secret Wars.

Ecco quindi che mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di The Marvels, abbiamo di riportarvi quelli che, secondo le informazioni di un noto insider, potrebbero essere le pellicole che apriranno la strada verso quello che sarà di certo l'impresa più grande mai compiuta prima da parte dell'MCU.

Il primo di questi sembrerebbe essere Deadpool 3, l'atteso terzo capitolo con Hugh Jackman pronto a rivestire i panni di Wolverine potrebbe infatti essere fondamentale per il cross-over più epico mai tentato prima da un cine fumetto. Ciò lo si deve alla voce secondo cui apparirà la TVA.

Allo stesso modo anche I Fantastici Quattro ha le carte in regola per essere uno di quelli appuntamenti imperdibili per approfondire la saga del multiverso, visto anche che nei fumetti il dottor Destino è fortemente legato a questo evento catastrofico.

Oltre a questi, nonostante non sia ancora stato reso ufficiale, anche Shang Chi 2 potrebbe avere qualche contatto diretto con il prossimo film sui vendicatori, visto anche che sarà girato a partire dal 2025, solo a due anni di distanza dall'uscita prevista per Avengers: Secret Wars.

Infine, anche il prossimo Spider-Man 4 ha di certo molti elementi che lo renderebbero un papabile candidato ad essere uno di quei film che ci trasporteranno direttamente verso la battaglia finale. In tal senso, rendere Peter Parker centrale in questi incredibile evento darebbe di certo ancora più valore al personaggio ora che Tony Stark non c'è più. Voi che ne dite?

