Marvel, tutti i film post Avengers: The Kang Dynasty saranno ambientati nel Battleworld?

Dopo le indiscrezioni sulla ambizioso progetto di Avengers Secret Wars, in queste ore il futuro del mondo Marvel sarebbe stato anticipato da un nuovo, clamoroso rumor riguardante il primo dei prossimi eventi crossover del Marvel Cinematic Universe, ovvero il film Avengers: The Kang Dynasty.

Un nuovo post su Reddit infatti avrebbe svelato che tutti i film del MCU in uscita dopo Avengers: The Kang Dynasty saranno ambientati nella realtà 'Battleworld', un universo alternativo che nei fumetti Marvel funge da principale ambientazione per la saga 'Secret Wars': ciò lascia intendere che, come Avengers: Infinity War, anche The Kang Dynasty si concluderà con un grosso cliffhanger, destinato a riconfigurare il Marvel Cinematic (Multi)Universe.

L'informazione chiaramente è da prendere con le pinze dato che non è possibile confermarla al momento (e di certo i Marvel Studios non la commenteranno in alcun modo), ma va quanto meno notato che il profilo Reddit che l'ha anticipata sulla piattaforma in passato si è dimostrato alquanto affidabile: solo qualche settimana fa, ad esempio, lo stesso utente aveva anticipato nel dettaglio il trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania, descrivendolo quasi scena per scena prima della sua pubblicazione.

