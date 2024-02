Marvel, dopo quanto tempo i film MCU per il cinema escono in streaming su Disney+?

Dopo quanto tempo i film MCU per il cinema escono in streaming su Disney+? Tra le nuove uscite su Disney+ per febbraio 2024 c'è anche The Marvels, che esordisce in streaming proprio oggi 7 febbraio e che può aiutarci a svolgere questo rapido calcolo.

The Marvels infatti inizierà lo streaming 89 giorni dopo il suo debutto nelle sale, avvenuto il 10 novembre 2023: questa finestra temporale lega il nuovo film con Brie Larson ai precedenti Ant-Man and The Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3, dato che anche i film di Payton Reed e di James Gunn erano arrivati in streaming 89 giorni esatti dopo l'esordio nelle sale. E considerando Doctor Strange in the Multiverse of Madness come unica eccezione, sembra proprio che si stia formando un vero e proprio trend nella distribuzione dei film Marvel Studios:

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - 70 giorni

Eternals - 68 giorni

Doctor Strange nel Multiverso della Follia - 47 giorni

Thor: Love & Thunder - 62 giorni

Black Panther: Wakanda Forever - 82 giorni

Ant-Man e Wasp: Quantumania - 89 giorni

Guardiani della Galassia Vol. 3 - 89 giorni

The Marvels - 89 giorni

L'uscita in streaming di un film MCU non dipende dalla sua performance box office, e i flop di Ant-Man 3 e The Marvels lo dimostrano, dato che i due film sono usciti su Disney+ dopo lo stesso numero di giorni di Guardiani della Galassia 3, che invece ha fatto benissimo al botteghino, proprio come Doctor Strange 2, che nonostante gli ottimi incassi è arrivato in streaming quasi immediatamente. Sembrerebbe invece che, rientrate le criticità delle sale post-covid, la Marvel si stia accomodando su una finestra di circa 90 giorni per l'esclusività dei cinema, 90 giorni dopo i quali i suoi film possono uscire in streaming.

Staremo a vedere se questo trend sarà confermato anche dal prossimo Deadpool 3, che sarà l'unico film del MCU in arrivo al cinema nel 2024. Per altri contenuti scoprite quanto è importante The Marvels per il futuro del MCU.