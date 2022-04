Marvel, un film alla Charlie Kaufman con Kevin Feige protagonista sarebbe possibile?

Mentre sono impegnati nella campagna promozionale del loro nuovo film, Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti più semplicemente come i Daniels, hanno scherzato sull'idea di proporre un loro film ai Marvel Studios del tutto diverso dal solito schema. Un film con protagonista lo stesso produttore Kevin Feige.

Anche nel loro ultimo film (che tra l'altro include nel cast Michelle Yeah, già apparsa in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) si fa spesso riferimento al concetto di Multiverso, che la Marvel sta cavalcando insistentemente da Loki, poi in Spider-Man: No Way Home e tra non molto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Nel corso di un'intervista concessa a Rotten Tomatoes, i due registi hanno scherzato su una loro folle idea da proporre ai Marvel Studios per un film che esamini questo concetto da un punto di vista inedito.

I Daniels hanno iniziato scherzando su quanto fossero "così stanchi del multiverso" dopo "Everything Everywhere All at Once" e sull'essere pronti a "fare solo un normale dramma familiare" o a lavorare su una "idea di un triangolo amoroso ben preciso". "Piccoli film, questo è il futuro", ha dichiarato Kwan con un tono decisamente poco serio.

Alla richiesta di spiegare come avrebbero gestito un dramma familiare Marvel, Scheinert ha scherzato: "Sarebbe un dramma familiare alla Charlie Kaufman" sul capo dei Marvel Studios. No, non stiamo parlando del Professor Charles Xavier, il leader degli X-Men e che vedremo tra non molto nell'imminente Doctor Strange 2. Scheinert ha quindi elaborato in questo modo:

"Sarebbe un film su Kevin Feige e la sua famiglia, con lui che fa dei sogni in cui Doctor Strange cerca di aiutarlo con le domande per il college di sua figlia".

Intanto, è appena uscito un nuovissimo trailer di Doctor Strange 2; per quanto riguarda i Daniels, ecco invece il trailer di Everything Everywhere All at Once.