Marvel: Feige sulla Fase Quattro ed il titolo di Avengers 4, i Russo sul loro futuro

Dopo Avengers: Infinity War usciranno altri tre film dei Marvel Studios: Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel e Avengers 4. A quel punto la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe sarà ufficialmente conclusa.

E la Fase Quattro? Per ora conosciamo solo un titolo: Spider-Man: Homecoming 2. Quando scopriremo tutti i film previsti in quella Fase? "Non sveleremo nulla fino al prossimo anno, diciamo intorno a questo periodo" afferma il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige "A quel punto, annunceremo quel che realizzeremo. Nel 2014 abbiamo fatto un grosso annuncio su quello che avremmo fatto e da allora sono stati inseriti anche altri titoli, l'importante è avere le idee chiare sul piano generale. Ed è per questo che non saremo al Comic-Con a luglio. Infinity War sarà uscito da poco, Ant-Man and the Wasp anche, in quel periodo le riprese di Captain Marvel saranno finite da pochissimo e quelle di Spider-Man: Homecoming 2 iniziate da poco. Non avremo altri annunci da fare, dunque appuntamento al Comic-Con 2019!".

E riguardo il titolo di Avengers 4? "Non abbiamo ancora deciso quando rivelarlo ufficialmente" spiega "il nostro obiettivo era di focalizzarci su Infinity War".

Ma oltre al futuro del Marvel Cinematic Universe, indaghiamo sul futuro dei fratelli Russo. I due registi hanno chiuso con l'MCU o pensano di poter dirigere altro in futuro? "Non penso abbiamo finito perché adoriamo la Marvel" affermano i due registi "Adoriamo lavorare con la Marvel e la Disney, adoriamo i fumetti e raccontare queste storie. E poi questo possibile accordo tra Disney/Fox ci eccita non poco. Diciamo che ci stiamo concentrando su Avengers 4 al momento, poi si vedrà".