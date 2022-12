Marvel, è fatta per il ritorno di Robert Downey Jr! Insider: 'Non sarà solo in Avengers 6'

Quella del ritorno di Robert Downey Jr in Avengers Secret Wars è un'indiscrezione che i fan del Marvel Universe si portano sulle spalle da diverso tempo, ma adesso stando alle informazioni ottenute da uno dei più famosi insider del web l'affare, dietro le quinte, sarebbe diventato ufficiale.

Come potete nel post pubblicato in calce all'articolo e disponibile sulla sua pagina ufficiale di Twitter, infatti, la celebre 'gola profonda' My Time to Shine ha confermato che in questi giorni Robert Downey Jr. ha firmato per tornare nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, con l'affare definitivamente concluso dietro le quinte governate da Kevin Feige. Ma non è tutto, dato che sempre secondo l'insider e scooper, capace di guadagnare oltre centomila followers grazie alle sue informazioni sempre affidabili, l'attore e la Marvel avrebbero preso in considerazione anche un cameo in Armored Wars, il progetto MCU con Don Cheadle annunciato inizialmente come serie tv per Disney Plus ma successivamente trasformata in lungometraggio per il cinema.

Ricordiamo che, in precedenza, era già stato anticipato che Morgan Stark avrebbe avuto un ruolo importante nei nuovi film degli Avengers; del progetto dovrebbe far parte anche il Wolverine di Hugh Jackman, con l'attore che si è tenuto sospettosamente vago quando interrogato sulla questione in una recente intervista promozionale.

Naturalmente si tratta di informazioni che è impossibile confermare in via ufficiale, in questo momento, ma diteci: che cosa ne pensate? Scatenatevi nei commenti.