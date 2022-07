Marvel, Fasi 4, 5 e 6: ora il Multiverso ha senso!

Finalmente tutto ha un senso: con gli annunci Marvel al San Diego Comic-Con, Kevin Feige ha ufficialmente svelato i piani per la Saga del Multiverso che racchiude le Fasi 4, 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe.

Durante la celebre convention statunitense, Kevin Feige ha svelato i piani per il futuro del MCU da qui al 2025: la Fase 4 si concluderà con l'uscita di Black Panther: Wakanda Forever a novembre 2022 e nel 2023 prenderà il via l'attesissima Fase 5 del MCU, della quale Feige ha svelato tutti i titoli con relative finestre d'uscita.

La Fase 5 prenderà ufficialmente il via il 17 febbraio 2023 con l'esordio in sala di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo film sul personaggio interpretato da Paul Rudd, al quale seguirà la serie TV Secret Invasion che, grazie alle indagini del Nick Fury di Samuel L. Jackson, approfondirà ciò che è accaduto durante i 5 anni di Blip. A maggio 2023 sarà il turno del terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia, mentre l'estate del 2023 ci porterà la serie spin-off di Hawkeye, Echo, la stagione 2 di Loki e il ritorno di Captain Marvel in The Marvels.

Il 2023 si concluderà con l'ingresso di Mahershala Ali nel Marvel Cinematic Universe con il reboot cinematografico di Blade e con le serie TV Ironheart e Agatha: Coven of Chaos, mentre il 2024 porterà con se il ritorno di Charlie Cox e Vincent d'Onofrio nella serie da 18 episodi Daredevil: Born Again, seguita dalle uscite cinematografiche di Captain America: New World Order e Thunderbolts, attesi rispettivamente a maggio e luglio 2024.

La sensazione che questi anni di Fase 4 fossero propedeutici all'avvio di qualcosa di nuovo era nell'aria, con l'introduzione di nuovi temi, nuove storie e soprattutto nuovi personaggi presentati al grande pubblico con film e serie a loro dedicati. Ebbene, adesso è ormai certo che si è trattato dell'anteprima di un progetto molto più grande, che si concluderà con la Fase 6 che avrà tra i suoi protagonisti i Fantastici 4 e si concluderà con 2 film sugli Avengers per i quali dovremo aspettare il 2025!

Il Multiverso, dunque, non è più soltanto un segmento dell'universo Marvel, ma il vero e proprio fulcro della narrazione di una nuova saga che si svilupperà nei prossimi tre anni (per un totale di 4 anni) contro i dieci anni della Saga dell'Infinito. Riusciranno i Marvel Studios nell'impresa di gestire una mole quasi raddoppiata di produzioni televisive e cinematografiche nella metà del tempo? Ma soprattutto Kang il Conquistatore sarà in grado di reggere il confronto con Thanos?

Fateci sapere che cosa ne pensate nella sezione commenti!