Marvel, Fase 6! Fantastici 4, Multiverse Saga e Avengers 5 e 6: Kang e Secret Wars

Non pago di aver annunciato la Fase 5 del MCU, Kevin Feige ha deciso di far venire giù la Sala H del Comic-Con di San Diego annunciando anche la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, che promette letteralmente scintille.

Se la Fase 5 del MCU inizierà con Ant-Man & The Wasp: Quantumania, in uscita a febbraio 2023, e sarà ancora una volta suddivisa equamente tra cinema e serie tv streaming includendo Secret Invasion, Guardians of the Galaxy 3, Echo, The Marvels, Loki 2, Blade, Ironheart, Agatha: Coen of Chaos, Daredevil: Born Again, Captain America: New World Order e Thunderbolts, il capitolo successivo del franchise concluderà la Multiverse Saga, che comprenderà tutta la Fase 4 e si estenderà fino alla Fase 6.

La Fase 6 del MCU inizierà con Fantastici 4 e includerà anche i nuovi film degli Avengers, che saranno addirittura due: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars! Al momento della stesura dell'articolo non sono stati svelati altri titoli della Fase 6, ma possiamo confermarvi che Fantastici 4 uscirà l'8 novembre 2024, Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars uscirà il 7 novembre 2025: si, nel giro di un anno usciranno tutti e tre i titoli MCU più attesi di sempre!

