Marvel, Fase 4: che fine hanno fatto Captain America 4, Deapool 3 e Blade?

Ryan Reynolds aveva confermato l'arrivo di Deadpool 3 , così come nei giorni scorsi si sono intensificate le voci su un Captain America 4 con protagonista Anthony Mackie alla luce degli eventi visti nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier che ha completato il suo arco narrativo; mentre Blade era stato confermato dagli stessi Marvel Studios al San Diego Comic-Con nel 2019. Chi invece è presente nel trailer, ma senza alcuna data d'uscita ufficiale, è il film sui Fantastici 4.

Dopo aver visto tutto il trailer della Fase 4 Marvel , i fan si stanno infatti cominciando a chiedere sui social che fine abbiano fatto film come Captain America 4, Deadpool 3 e Blade , quest'ultimo effettivamente annunciato da Kevin Feige alla presenza dell'attore Mahershala Ali, che sarà il nuovo volto del personaggio per i Marvel Studios.

Tra i numerosi film annunciati qualche mese fa all'investor Day della Disney, se ricorderete, ce n'erano anche alcuni che non sono finiti nel lunghissimo trailer promozionale che la Marvel ha diffuso nella giornata di ieri per presentare al grande pubblico di appassionati la sua Fase 4 in arrivo nei prossimi mesi nei cinema di tutto il mondo.

