Marvel, Fantastici 4: Kevin Feige:'L'annuncio del cast non è imminente'

Il boss Marvel, Kevin Feige, spera di poter annunciare a breve notizie fresche sul Marvel Cinematic Universe ma sul progetto che riguarda i Fantastici 4 l'annuncio del cast non sarà imminente. Il film è uno dei progetti maggiormente attesi dai fan MCU ma probabilmente non ci saranno grosse novità nel medio periodo, come ha preannunciato Feige.

Il presidente di Marvel Studios ha annunciato un progetto nell'MCU per i Fantastici 4 lo scorso mese di dicembre, incaricando il regista di Spider-Man, Jon Watts, di occuparsi della regia.

"Non credo che sarà presto" ha dichiarato Feige, rispondendo alla domanda sul periodo in cui verrà annunciato il cast dei Fantastici 4.



"Black Widow è il nostro primo evento sul red carpet in due anni. Vedremo cosa accadrà nei prossimi raduni ed eventi per i fan in cui potremo svelare più notizie. Spero in un prossimo futuro" ha dichiarato il produttore.

Tra i nomi che si fanno per quanto riguarda il cast ci sono John Krasinski e Emily Blunt, coppia anche nella vita e possibili interpreti di Mr. Fantastic e Sue Storm/Donna Invisibile. D'altronde John Krasinski interpreterebbe volentieri Reed Richards, come ha lui stesso candidamente ammesso.

Pare sia solo un rumor quello che vedrebbe Jennifer Lawrence nel ruolo femminile.



Ma cosa vorremmo dal reboot dei Fantastici 4 di Jon Watts? Scopritelo nel nostro approfondimento sul questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe.