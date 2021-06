Marvel, Fantastici 4: il sarà l'inizio di un franchise di film e serie tv per Disney Plus?

Bob Chapek ha recentemente parlato alla 23esima Credit Suisse Annual Communications Conference menzionando anche il tanto atteso debutto dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, oltre a suggerire che i personaggi potrebbero arrivare anche su Disney Plus con spin-off tv.

Dopo aver dichiarato, durante la conferenza, che ci sono molti contenuti Marvel in arrivo, il boss della Disney ha affermato: "Man mano che aumenti la produzione vai sempre più in profondità nell'estrazione della mitologia Marvel. Abbiamo grandi storie da raccontare e stiamo raccontando grandi storie". Il dirigente ha continuato sottolineando che c'è molto da "estrarre" quando si parla dei Fantastici Quattro, ma la cosa più interessante da notare è che dal discorso di Chapek quello della Prima Famiglia Marvel è parso come un franchise destinato ad andare oltre i film, il che ha suggerito ai presenti che in futuro potrebbero arrivare anche degli spin-off per Disney+.

Ricordiamo che I Fantastici Quattro è attualmente in produzione ai Marvel Studios, col primo film diretto da Jon Watts, già autore per il MCU di Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home. I diritti dei personaggi sono passati in mano alla Disney dopo l'acquisizione della Fox: in precedenza I Fantastici Quattro sono arrivati al cinema nel 2005, con protagonisti anche Ioan Griffith, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, cui seguì il sequel Rise of The Silver Surfer e un reboot nel 2015.

Nel frattempo, John Krasinski è ancora interessato ad interpretare Reed Richards nel nuovo film dei Fantastici 4.