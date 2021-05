Marvel, Fantastici 4: Emily Blunt risponde finalmente ai rumor su di lei e John Krasinski

I fan del Marvel Cinematic Universe fantasticano da anni su una potenziale assunzione della coppia nella vita reale Emily Blunt e John Krasinski per i ruoli di Sue Storm e Reed Richards nel reboot dei Fantastici 4, e in una recente intervista promozionale l'attrice ha commentato la faccenda.

Ma nel corso di una recente ospitata all'Howard Stern Show, le dichiarazioni di Emily Blunt hanno dissipato le voci sui casting secondo cui lei e il marito John Krasinski sarebbero pronti per un ruolo nel film Fantastici 4 dei Marvel Studios:

“Questo è più un casting dei fan" ha dichiarato Emily Blunt. "Nessuno ha ricevuto una telefonata a casa nostra. Si tratta solo di alcune persone che dicono: 'Non sarebbe fantastico sei ...?." La Blunt ha continuato, rivelando candidamente che i film di supereroi non la interessano neppure: "Non è che siano al di sotto del mio standard. Amo Iron Man e quando mi hanno offerto il ruolo di Black Widow ero ossessionato da quel film, volevo assolutamente lavorare con Robert Downey Jr. - sarebbe stato fantastico ... ma non so se i film di supereroi facciano per me oggi. Siamo su due diverse lunghezze d'onda. Non mi piacciono. Davvero no."

La star di A Quiet Place e A Quiet Place II ha spiegato i suoi sentimenti riguardo all'abbondanza di cinecomic sullo schermo, aggiungendo però che sarebbe ancora "interessata" ad interpretare una supereroina qualora il personaggio fosse "davvero fantastico": "È un mercato a dir poco saturo. Ne siamo letteralmente sommersi: non sono solo tutti i film, ma anche gli infiniti programmi TV. Non è per dire che non vorrei mai interpretarne uno, dico solo che dovrebbe trattarsi di un ruolo fantastico. A quel punto potrei essere interessata".

Ricordiamo che Fantastic 4 uscirà nel 2023, anche se al momento non è stata fissata nessuna data di uscita. Quali sono le vostre aspettative sul cast? Ditecelo nei commenti!