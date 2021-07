Marvel, Fantastici 4: Emily Blunt non ha grandi desideri quando si parla di supereroi

Emily Blunt aveva già parlato del reboot di Fantastici 4 attualmente in produzione in casa Marvel Studios, ma nel corso del tour promozionale per il nuovo film Disney Jungle Cruise l'attrice ha condiviso nuove riflessioni sulla questione.

La star, diventata famosa nel 2006 quando ha recitato in Il diavolo veste Prada, cui seguirono film di grande successo come Looper, Edge of Tomorrow, Into the Woods, Sicario, A Quiet Place e Mary Poppins Returns, come saprete è da anni al centro di alcuni rumor barra fanta-casting che la vorrebbero nei panni di Sue Storm/La donna invisibile nel reboot di Fantastici 4, insieme al marito John Krasinski che idealmente interpreterebbe Reed Richard/Mr. Fantastic, marito della donna invisibile nei fumetti Marvel. Ora che il film è ufficialmente in lavorazione in casa Marvel Studios - è attualmente in produzione e farà parte della Fase 4 del MCU, potrebbe uscire al cinema nel luglio 2023 - la Blunt è tornata sull'argomento nel corso di una recente intervista con The Hollywood Reporter.

"Capisco davvero che i film di supereroi siano come una religione per molte persone", ha spiegato la Blunt. "A me purtroppo non piacciono allo stesso modo. Detta in soldoni, ora come ora non ho questo grande desiderio ardente di interpretare un supereroe".

In passato Emily Blunt sfiorò il ruolo di Vedova Nera in Iron Man 2, successivamente andato a Scarlett Johansson. Commentando la cosa durante un'apparizione all'Howard Stern Show di un paio di mesi fa, l'attrice aveva detto: "Amo Iron Man e quando mi è stato offerto il ruolo di Vedova Nera ero contenta. Volevo lavorare con Robert Downey Jr., e credo che sarebbe stato fantastico... ma non so se i film di supereroi fanno per me. Non è detto che non vorrei mai interpretarne uno, dovrebbe solo essere qualcosa di talmente bello da suscitare il mio interesse."

Ricordiamo che il suo co-protagonista di Jungle Cruise, Dwayne 'The Rock' Johnson, esordirà nel business dei supereroi per la DC Films con Black Adam, spin-off di Shazam! in uscita nel 2022. Jungle Cruise arriverà in Italia dal 28 luglio nei cinema e dal 30 luglio su Disney Plus con accesso vip.