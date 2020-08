Marvel, i Fantastici 4 stanno arrivando? Scoprite gli ultimi clamorosi retroscena!

A quanto pare nei giorni scorsi alcuni ingranaggi della grande azienda Disney si sarebbero mossi per dar via ai preparativi dell'ingresso dei Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto scoperto dall'insider Charles Murphy del noto portale Murphy's Multiverse, la Disney ha recentemente registrato i nomi di due nuove società di produzione chiamate Solve Everything Productions e Grass-Fed Productions.

Come i fan più ferrati avranno già intuito, la prima delle due compagnie ha un nome che sembrerebbe legato direttamente con Mr. Fantastic e dei Fantastic 4, conosciuto nei fumetti Marvel come il grande 'risolutore di problemi'; la Disney ha spesso utilizzato nomi di società di produzione creati ad hoc per i progetti di riferimento, come The Falcon and the Winter Soldier (Pandemic Productions) e The Eternals (Olympia Productions).

Anche se sembra che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che i Marvel Studios inizino a lavorare ufficialmente e pubblicamente ai nuovi personaggi dei Fantastici 4, si tratta ovviamente di una proprietà che i fan dell'MCU desiderano vedere unirsi al franchise. Il team include quattro dei più grandi nomi nella storia della Marvel Comics, e con due versioni già arrivate sul grande schermo l'hype dei fan è ai massimi storici per vedere cosa faranno i Marvel Studios con Reed Richards, i fratelli Storm e Ben Grimm e i loro villain più famosi, come Dottor Destino e Galactus.

