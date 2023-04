Marvel, i fan vogliono Denzel Washington come 'vecchio' Kang il Conquistatore!

I problemi legali di Jonathan Majors nelle ultime settimane hanno provocato fermento in casa Marvel, tanto che la posizione dell'attore nel ruolo di Kang il Conquistatore non sarebbe più così solida. E i fan si sono subito rimboccati le maniche. Un fancast che sta guadagnano una certa popolarità propone addirittura un premio Oscar.

Come lo vedreste Denzel Washington nel ruolo di Kang il Conquistatore? Difficilmente verrebbe accolto male nel Marvel Cinematic Universe, anche se si tratterebbe di una versione più anziana del personaggio.



In realtà a questa proposta di casting sono arrivate anche diverse risposte negative; alcuni fan preferirebbero vedere il figlio, John David Washington, al posto di Majors.

Una scelta migliore? Ciononostante la doppia presenza potrebbe non essere una soluzione così remota; vedremmo sul grande schermo un giovane Kang e suo padre.



In ogni caso non ci sono novità che riguardano il ruolo di Kang; l'arresto di Jonathan Majors per violenza domestica ha creato scompiglio tra i fan e gli addetti ai lavori ma per il momento Marvel non ha preso alcuna decisione sull'argomento.



Sul nostro sito potete scoprire perché Jonathan Majors potrebbe perdere il ruolo di Kang nel Marvel Cinematic Universe. Voi cosa ne pensate? Siete favorevoli ad un cambio di attore o vorreste confermare Majors nel franchise come principale villain? Nel frattempo i fan aspettano i prossimi appuntamenti per la Fase 5 dell'MCU.