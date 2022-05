Marvel, fan scelgono i film del MCU che meritano di essere rivisti: Infinity War in testa!

Dopo aver stabilito che non tutto nel MCU è imperdibile, ovvero che alcuni dei prodotti diffusi su Disney+ appartenenti al Marvel Cinematic Universe sarebbero un po' superflui rispetto alla narrazione al cinema, un nuovo sondaggio su Reddit chiede ai fan quali sarebbero secondo loro i film meritevoli di più di una visione: comanda Infinity War!

L'utente di Reddit ha infatti scritto: "Da ieri io e il mio ragazzo stiamo rivedendo alcuni dei film Marvel mentre mi sto riprendendo da una tonsillectomia. Abbiamo appena visto Avengers: Age of Ultron, Infinity War e stiamo per guardare Endgame. Mi piace molto riguardare Infinity War e per me ha un valore aggiunto nella re-visione pazzesco perché amo la tensione, la storia e le interazioni tra i personaggi nonostante sappia già cosa succederà. Non sono così convinto di Endgame (il film mi piace comunque molto) e lo rivedo a malapena".

L'utente ha proseguito quindi con le sue preferenze: "Quindi, per me, i film/serie che andrebbero sicuramente rivisti sono: Infinity War, Captain America 2, What IF, WandaVision, Ragnarok, Antman and the Wasp, The Avengers, Iron Man 2 e Spider-Man: No Way Home". Poi ha aggiunto alla fine: "Quali sono i vostri :)? Edit: ho dimenticato di includere i film non-Disney, potrei guardare i film originali di Spiderman da 1 a 3 tutto il giorno tutti i giorni, Logan, e X-Men: L'inizio e Giorni di un futuro passato!!!".

Insomma, dei titoli niente male anche se potendo permetterci metteremmo il primo Iron Man al posto di Iron Man 2 che è senza dubbio il capitolo più debole della trilogia dedicata a Tony Stark. Per il resto che ve ne pare delle scelte? E quali sono i vostri film Marvel che riguardereste più e più volte? Ditecelo nei commenti!

In ogni caso, i prossimi prodotti Marvel in arrivo sono Ms Marvel su Disney Plus tra meno di 10 giorni e Thor Love and Thunder in sala.