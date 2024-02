Marvel, i fan contro Robert Downey Jr. dopo il discorso ai BAFTA:'Più cattivo di Scorsese'

Secondo i fan l'attore si sarebbe mostrato critico verso la propria partecipazione al Marvel Cinematic Universe quando ha ringraziato Christopher Nolan per avergli consigliato un approccio soft per riacquisire una credibilità che sarebbe stata minata:"Ho interpretato un tipo di nome Tony nell'MCU per dodici anni. E poi di recente, quel tizio di nome Chris Nolan mi ha suggerito di tentare un approccio soft come ultimo disperato tentativo di resuscitare la mia credibilità in declino". Una frase che gli appassionati di Marvel hanno ritenuto offensiva nei confronti della lunga parentesi di Downey Jr. nel franchise , che gli ha permesso di ottenere una continuità e una popolarità nel mondo mai ottenuta prima. Anche qualche giorno fa Downey Jr. aveva parlato del suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe utilizzando il suo consueto sarcasmo durante il Santa Barbara International Film Festival:"È stato fantastico essere associato a qualcuno del genere per un po'... e poi si è dissolto". Tuttavia, a gennaio Robert Downey Jr. aveva elogiato l'MCU , definendolo 'il più grande lavoro della mia carriera'. Il sarcasmo e l'ironia di Robert Downey Jr. sono piuttosto note e anche durante i BAFTA l'attore ha sfoggiato questa sua peculiare caratteristica; nonostante ciò i fan erano risentiti dopo le dichiarazioni della star, che qualcuno ha addirittura definito 'più cattivo di Scorsese'. In calce alla news trovate alcune risposte social a Downey Jr.

“I played a guy named Tony in the MCU for about 12 years. And then recently Chris Nolan suggested I attempt an understated approach as a last-ditch effort to resurrect my dwindling credibility.”



